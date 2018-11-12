Учительница с Сахалина, доведшая школьницу до слез, уволилась

Южно-Сахалинск, 12 ноября. Доведшая школьницу до слез учительница с Сахалина уволилась по собственному желанию.

С заявлением на тему выступила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух, на территории которого, собственно, и произошел инцидент, который нашел широкий отклик в социальных сетях.

«Учительница русского языка и литературы Инна Хорошева, унизившая девочку на уроке в школе №1 Холмска, уволилась в субботу», — цитирует чиновника местной администрации РИА Новости.

Кроме того, с 62-летним учителем была проведена беседа о нарушении педагогической этики и недопустимости высказываний подобного рода в адрес девочки и ее родителей.

«Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса», — резюмировала Татьяна Карнаух.

Напомним, что прямо на уроке на глазах у класса учительница унизила девочку, отчитав ее за дырочку на кофте. Одноклассники записали происходящее на телефон и выложили в социальные сети.