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Мороз и солнце: аномально холодная погода установилась в России

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Мороз и солнце: аномально холодная погода установилась в России

Москва, 12 ноября. На всей территории Российской Федерации установилась аномально холодная погода.

И если за Уралом зимний вариант погоды соответствует времени года, то на Европейской части страны установившиеся в первой декаде ноября морозы – скорее аномалия, чем норма.

Как пояснили в Гидрометцентре, все дело в арктическом антициклоне, из-за которого в центре России резко выросло атмосферное давление, и началось похолодание. Притом минусовые значения держаться как днем, так и ночью.

«На северо-востоке страны усилится морозный антициклон, на северо-западе еще относительно тепло, в Поволжье, как и в центре, также ожидается похолодание, холод доберется и до южных регионов», — цитирует «Российская газета» заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Добавим, что российской столице неделя начнется с сухой погоды. Ночью столбики термометра опустятся до -5… -7  градусов, днем температура будет держаться в районе нулевых отметок.

Автор: Константин Терехов
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