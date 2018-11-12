«Порошенко пожирал Трампа глазами»: Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку президенту Украины

Москва, 12 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поведение Дональда Трампа на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

Президент США Дональд Трамп оставил без внимания пристальный взгляд президента Украины Петра Порошенко и не подал тому руку в ходе мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, прошедших накануне в Париже.

Трамп, подойдя к трибуне у Триумфальной арки, поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоящих поблизости гостей. В это момент Порошенко, который оказался во втором ряду, провожал президента США пристальным взглядом, но так и не удостоился внимания.

Позднее Петр Порошенко, отвечая на просьбу прокомментировать момент с несостоявшимся рукопожатием, обвинил российские СМИ во лжи.

«Все, что вы говорите — вранье. Все, что говорит русское телевидение», — заявил президент Украины.

Ситуацию в своем Twitter прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который отметил, что «Порошенко пожирал Трампа глазами», но это сыграло, скорее, негативную роль.

«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него - зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — написал Пушков.

Напомним, накануне во Франции прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. В рамках празднования лидеры ряда государств посетили могилу Неизвестного солдата — памятник погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки, а также провели рабочий завтрак в Елисейском дворце.

Президент РФ Владимир Путин приехал к Триумфальной арке прямо из аэропорта и разместился по левую руку от супруги главы Франции Эммануэля Макрона. По пути к своему месту он и Трамп обменялись рукопожатием, кроме того, Путин поздоровался с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.