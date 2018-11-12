Названы самые экономичные внедорожники на российском рынке

Москва, 12 ноября. Эксперты автомобильной отрасли назвали самые экономичные внедорожники на российском рынке.

Исследование на тему провели специалисты портала Carsweek.ru, при этом, как отмечают авторы материала, все показатели были взяты не с официальных сайтов производителей, а проверены во время испытаний.

Первое место своеобразного экономичного топ авто занимает премиальный внедорожник Audi Q7. Модель оснащена трехлитровым дизельным мотором, тестовый расход топлива составляет 5,5 литра на 100 километров пути.

На втором месте - Volvo XC90 D4, под капотом которого установлен дизельный мотор объемом два литра. Автомобиль расходует всего 7,1 литра топлива на каждый 100 километров пути.

Примерно такой же показатель у BMW X5, который расположился на третьем месте рейтинга. Модель оснащается двухлитровым двигателем. На четвертой позиции топа — Mercedes-Benz GLC e 350, расход топлива которого составляет 7,2 литра на «сотню», сообщает «Газета.ru».