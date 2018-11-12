Российские банки подтолкнут к сбору биометрической информации о клиентах — СМИ

Москва, 12 ноября. В Центробанке РФ опросили кредитно-финансовые учреждения страны об их готовности к сбору биометрических данных

В Центробанке начали проверку готовности банков России к сбору биометрических данных, опрашивая кредитно-финансовые учреждения и их филиалы во всех регионах страны. По предварительным данным, уровень готовности пока низкий, и у ЦБ есть два варианта дальнейших действий — штрафовать «отстающих» или объявить об отсрочке по дорожной карте сбора биометрии.

Как пишет «Коммерсант», Единая биометрическая система (ЕБС) в России частично заработала с 1 июля нынешнего года. Ее конечная цель — сделать так, чтобы клиента могли «опознать» дистанционно, без его визита в отделение.

По планам Центробанка, к концу года банки должны обеспечить сбор биометрии в каждом пятом из своих отделений — это примерно четыре тысячи офисов по всей стране. В данный момент сбор биометрических данных осуществляется в 355 отделениях. Клиенты, в свою очередь, также не торопятся предоставлять банкирам изображения своих лиц и образцы голосов — за первые четыре месяцы действия проекта по всей России удалось собрать лишь около трех тысяч биометрических шаблонов.

Таким образом, шагая в высокотехнологическое будущее, банковская система страны пока хромает. С целью глубокого анализа ситуации сейчас проводятся опросы и встречи на уровне территориальных подразделений банков. «Подхлестнуть» отстающих по сбору биометрии может новый инструмент, который вот-вот появится в распоряжении Банка России — соответствующий документ проходит регистрацию в Минюсте. В случае нарушения требований по сбору биометрических данных ЦБ сможет применять такие санкции, как штраф в размере 0,1% минимального уставного капитала, ограничение на проведение определенных операций и так далее.