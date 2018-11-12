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Сирия: каждый третий вернувшийся на родину беженец получил медпомощь

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Сирия: каждый третий вернувшийся на родину беженец получил медпомощь

Дамаск, 12 ноября. Каждый третий беженец, который вернулся в Сирию из Иордании и Ливана, получил медицинскую помощь на пограничных пунктах.

С заявлением на тему в ходе совещания с представителями общественности и местными администрациями в Дамаске заявил заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в САР Евгений Харченко.

По словам генерал-майора, возвращение граждан Сирии, которые были вынуждены в прежние годы из-за военных действий покинуть дома и перебраться в Ливан и Иорданию, идет «в стабильном темпе».

Как напоминает «Газета.ru», уже более 1,5 миллионов сирийских беженцев вернулись к местам постоянного проживания, в том числе более 260 тысячи человек — из Ливана и Иордании.

Автор: Константин Терехов
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