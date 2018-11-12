«Это месть Порошенко»: Азаров прокомментировал гибель правозащитницы Ирины Бережной

Москва, 12 ноября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал гибель правозащитницы Ирины Бережной.

Размышлениями на тему экс-премьер поделился в эфире телеканала «Звезда», а также на свой странице в социальной сети Facebook. По мнению Азарова, смерть Бережной в августе прошлого года не была несчастным случаем.

«Подозреваю, что это была операция по устранению известного политика, которая имела доступ ко всем международным площадкам, часто выступала в Парламенте европейских стран, разоблачала киевскую хунту», — заявил бывший председатель украинского Кабмина.

Азаров считает, что в этом деле очень много неясностей, на которые правоохранительным органам следует обратить внимание.

«Вдруг она незаметно погибает, после того как водитель автомобиля выпил кофе в каком-то придорожном кафе и заснул за рулем. Кто-то считает, что это несчастный случай, можно считать как угодно», — пояснил экс-премьер.

По мнению политика, подобного рода случаи после государственного переворота на Украине стали обыденностью.

«Киевский режим избавляется от неудобных для себя политиков. Среди них — мать погибшей Елена Бережная. Она — очень известный политик, правозащитник, она подготовила доклад о росте неонацизма в Украине», — констатировал бывший глава правительства Украины.

«И действия режима в отношении нее – это месть Порошенко, месть всех руководителей киевского режима за такую позицию», — резюмировал Николай Азаров.

Как напоминает «Газета.ru», Ирина Бережная разбилась в аварии 5 августа 2017 года. По версии следствия, причиной ДТП стали сон водителя и большая скорость. После переворота в Киеве правозащитница ушла в оппозицию к украинской власти и открыто критиковала действия официального Киева.