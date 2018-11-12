Российские военные доставили помощь в лагерь беженцев в Сирии

Дамаск, 12 ноября. Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике доставили около двух тонн продовольствия беженцам в провинции Дамаск.

Очередная гуманитарная акция была проведена в Сирии российскими военными из Центра примирения враждующих сторон. Как сообщил начальник по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра Эдуард Титов, накануне гуманитарный груз был доставлен в лагерь беженцев «Адра-Дуэр» в провинции Дамаск.

«В ходе акции было выдано две тонны продовольствия​​​. В составе наборов — рис, сахар, мука, чай», — отметил Титов.

Кроме того, как сообщили в Центре примирения, в лагере беженцев российские специалисты провели медицинское обследование заболевших и раздали медикаменты и витаминные препараты.

Отметим, в лагере «Адра-Дуэр» в данный момент размещаются более 2100 человек, большинство из которых бежали из восточных районов провинции Дамаск, все ещё находящихся под контролем боевиков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за последние полгода в Сирии российским Центром примирения сторон нуждающимся было выдано более 600 тонн продовольствия и 900 тонн хлеба.