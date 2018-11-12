Около 1000 школ восстановлены в Сирии к учебному году — Центр примирения

Дамаск, 12 ноября. Порядка тысячи сирийских школ, восстановленных после полного или частичного разрушения, приняли учеников в новом учебном году.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили о работе, проведенной в Сирийской Арабской Республике (САР) в ходе подготовки к новому учебному году. Как заявил заместитель начальника Центра генерал-майор Евгений Харченко, работа по восстановлению школ не прекращается.

«В Сирии к началу учебного года восстановлено более тысячи школ​​​. К примеру, в районе Алеппо — 247 школ, из них 101 — в самом городе. Этот процесс продолжается», — рассказал Харченко.

Восстановление социальной инфраструктуры в САР, по словам генерал-майора, является первостепенной послевоенной задачей. Совместные усилия правительства Сирийской Арабской Республики и российских партнеров направлены на скорейший ввод в строй школ, больниц, объектов жизнеобеспечения.

Как отметил Харченко, помимо помощи по восстановлению, Центр примирения враждующих сторон регулярно проводит гуманитарные акции.

«За полгода Центром примирения вместе с фондами выдано более 600 тонн продовольствия, 900 тонн хлеба, различные гуманитарные и медицинские наборы», — сообщил Евгений Харченко.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что в Госдепартаменте США признали роль России в решении вопроса предоставления гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.