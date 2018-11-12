Ученые из России выяснили, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению

Москва, 12 ноября. Российские ученые в ходе масштабных исследований выяснили, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению.

Размышлениями на тему в интервью РИА Новости поделился доктор медицинских наук Сергей Тюляндин, заявив, что на сегодняшний день в России успешнее всего лечатся опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин.

«Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удается вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы», — констатировал врач-онколог.

Как напоминает «Газета.ru», о том, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения и ее необходимо решать, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.