Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые из России выяснили, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению

122
0 Оставить комментарий

Ученые из России выяснили, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению

Москва, 12 ноября. Российские ученые в ходе масштабных исследований выяснили, какие виды рака успешнее всего поддаются лечению.

Размышлениями на тему в интервью РИА Новости поделился доктор медицинских наук Сергей Тюляндин, заявив, что на сегодняшний день в России успешнее всего лечатся опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин.

«Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удается вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы», — констатировал врач-онколог.

Как напоминает «Газета.ru», о том, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения и ее необходимо решать, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.