Путин и Трюдо пообщались в Париже — СМИ

Париж, 12 ноября. Президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время Форума мира в Париже.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с канадским премьер министром Джастином Трюдо, сидя в первом ряду на Форуме мира, прошедшем в столице Франции — об этом сообщает телеканал CBC.

По данным журналистов, лидеры двух стран пожали друг другу руки, после чего коротко переговорили.

Позднее в пресс-службе Трюдо сообщили, что премьер-министр отметил «колоссальные жертвы, которые Россия понесла во время двух мировых войн, поэтому важно, что Россия представлена здесь, чтобы говорить о мире».

Напомним, в Париже проходят мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В воскресенье, 11 ноября, президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств и правительств прибыл на Парижский форум мира. Целью форума является прямой диалог по актуальным вопросам международной напряженности. Лидеры государств примут участие в заседании, которое организовано в выставочном центре Гранд-аль в столичном парке Ла-Вилетт.

Ранее «Известия» сообщали, что Владимир Путин коротко побеседовал с президентом США Дональдом Трампом во время приема в Елисейском дворце.