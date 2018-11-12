США необходимо закупать российские самолеты для тушения пожаров — СМИ

Вашингтон, 12 ноября. Соединенным Штатам Америки необходимо закупать у Российской Федерации специализированные самолеты для тушения пожаров.

Размышлениями в прямом смысле на горячую тему делятся журналисты гонконгского издания Asia Times, которые считают, что российские Бе-200 могут быть чрезвычайно полезны для США, на территории которых каждый год происходят масштабные природные пожары.

Репортеры из Гонконга признают, что Соединенные Штаты являются лидерами в мире в авиастроении, однако они никогда не производили специальные летательные аппараты для тушения лесных пожаров.

«Лидерами в области борьбы с пожарами при помощи авиации являются Россия, Канада и Япония, у которых на вооружении имеются специализированные самолеты», — отмечается в публикации.

И, как признаются специалисты, именно российский самолет-амфибия Бе-200 обладает наиболее лучшими скоростными характеристиками при меньшей цене и схожей эффективности.

Журналисты Asia Times считают, что властям США, несмотря на санкции в отношении России просто необходимо взять в лизинг самолеты Бе-200, тем более, что Москва готова пойти навстречу в этом вопросе.

Как напоминает «Газета.ru», на севере Калифорнии на более 42 тысячах гектарах бушует лесной пожар Camp. Он уже успел уничтожить около семи тысяч построек и целый город Парадайс. В результате инцидента погибли 25 человек.

Добавим, что Бе-200 — многофункциональный самолет-амфибия, построенный специально для тушения пожаров, поисково-спасательных миссий, охраны водных поверхностей, перевозки пассажиров и грузов.