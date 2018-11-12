Израильский офицер погиб во время операции в секторе Газа

Тель-Авив, 12 ноября. Офицер сил специального назначения Израиля погиб во время проведения операции в секторе Газа.

Кроме того, как сообщает пресс-служба армии еврейского государства, в ходе столкновений с палестинскими боевиками ранения получил еще один военнослужащий Израиля.

Перестрелка, которая привела к потерям в израильской армии, вспыхнула во время операции сил специального назначения на территории анклава. Других подробностей случившегося пока нет.

Как напоминает «Газета.ru», обострение конфликта началось с того, что в воскресенье группа израильского спецназа проникла на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков.