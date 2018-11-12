Трамп обсудил с мировыми лидерами ряд важнейших вопросов

Париж, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп обсудил с мировыми лидерами, включая Владимира Путина, ряд важнейших глобальных вопросов.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в списке тем — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуация в Сирии, Саудовской Аравии, Афганистане и КНРП, а также вопросы торговли и санкций.

Обсуждение тем прошло во время рабочего ланча в Елисейском дворце, участниками которого стали российский лидер Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о том, что ему удалось побеседовать с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что беседа с президентом США была хорошей.

Как напоминает «Газета.ru», президент России приехал в Париж на празднование 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

