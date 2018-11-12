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Реставраторы Эрмитажа готовы принять участие в восстановлении памятников Сирии

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Реставраторы Эрмитажа готовы принять участие в восстановлении памятников Сирии

Санкт-Петербург, 12 ноября. В Государственном Эрмитаже заявили, что готовы принимать у себя стажеров из Сирийской Арабской Республики для обучения тонкостям реставрации.

Вооруженный конфликт в Сирии нанес серьезный ущерб памятникам мировой истории и культуры, расположенным на территории страны. В частности, разрушены древняя Пальмира и примерно треть зданий в Алеппо, признанных объектами всемирного наследия. В настоящее время на многих из них начались реставрационные работы, которые сирийские мастера и ученые проводят при помощи российских коллег.

В помощь Сирийской Арабской Республике может быть предоставлен богатый опыт специалистов Государственного Эрмитажа. Ранее директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что Эрмитаж готов принять посильное участие в восстановлении исторического наследия Сирии.

«Мы готовы принимать у себя специалистов из Сирии. Больше всего там проблем с реставрацией камня. В Эрмитаже работают 170 реставраторов высшей квалификации в 14 лабораториях. Все готовы поделиться своими знаниями», — рассказала главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.

По словам Адаксиной, для восстановления объектов в Сирии может быть предпринят беспрецедентный шаг — некоторые пострадавшие от разрушения объекты могут быть перенесены в более безопасные районы, после чего начнется их реставрация.

Как сообщала «Газета.ру», в восстановлении Сирии приоритет будет отдаваться, преимущественно, российским и иранским компаниям и организациям. Кроме того, как заявляют в МИД САР, в восстановлении территории страны хотят принять участие Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка и Малайзия.

Автор: Виталий Рыжков
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