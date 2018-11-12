«Я задыхаюсь»: в СМИ сообщили о последних словах Хашукджи

Москва, 12 ноября. Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, убитый в Турции, перед смертью просил снять с его головы мешок.

Стали известны новые подробности убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, совершенного, по предварительной версии, в здании генконсульства Саудовской Аравии в Турции.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на турецкого журналиста Назифа Каримана, перед смертью Хашукджи произнес фразу, начинающуюся со слов «я задыхаюсь».

«Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия», — приводит предсмертные слова журналиста телеканал.

В распоряжении Каримана оказалась аудиозапись, сделанная Хашукджи во время убийства с помощью «умных часов». Из записи следует, что журналиста убивали около семи минут.

Ранее на минувшей неделе стало известно, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались ограничить доступ к записям с камер наблюдения, установленных на здании напротив генконсульства. Под предлогом их проверки, они зашифровали записи, на которых зафиксирован момент входа в консульство самого Хашукджи и его предполагаемых убийц. Позже в турецкой полиции вернули доступ к данным видеофайлам.

Напомним, Джамаль Хашукджи был убит 2 октября. Власти Саудовской Аравии признали факт убийства почти через 3 недели. Подозреваемыми по этому делу являются 18 человек. В Эр-Рияде заявили, что журналиста убили во время ссоры с сотрудниками консульства.

Тело Хашкуджи не найдено до сих пор. Турецкие власти утверждают, что его растворили в кислоте.

Как сообщали «Известия», 2 ноября в Париже прошла акция, посвященная памяти погибших журналистов. Имя Джамаля Хашукджи тогда вспомнили отдельно.