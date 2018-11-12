«Это будет катастрофическим ударом»: эксперт рассказал, что произойдет с Украиной в случае прекращения поставок нефти из РФ

Киев, 12 ноября. Эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что произойдет с Украиной в случае прекращения поставок нефтепродуктов из России.

Размышлениями на тему аналитик делится в интервью, которое было опубликовано на портале «Обозреватель». Прежде всего Корольчук напомнил, что на Россию приходится почти две трети всего импортируемого топлива.

«Если Россия прекратит поставки, то у нас наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется», — пояснил специалист.

При этом сотрудник Института энергетических стратегий предлагает вспомнить, что ранее уже возникала крайне неприятная для Киева ситуация, когда Россия и Белоруссия сокращали поставки.

«Мы просто не успеем быстро переориентироваться. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом», — констатировал Юрий Корольчук.

При этом эксперт напомнил, что Россия в свою очередь не заинтересована в прекращении поставок на Украину, и если такое произойдет, то в этом, прежде всего, надо будет винить киевские власти.

«За последние четыре года экспорт российских нефтепродуктов и газа на Украину только вырос», — резюмировал специалист.

Как напоминает телеканал 360, в прошлом году Украина импортировала около пяти миллиона тонн угля. По данным на 2018 год, в страну уже ввезено из-за рубежа восемь миллионов тонн угля, 80% из этого объема было поставлено из России.