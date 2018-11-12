Сирия: армия САР ответила огнем на удар террористов на севере Хамы

Дамаск, 12 ноября. Армия Сирийской Арабской Республики нанесла ответный артиллерийский удар по позициям террористов на севере Хамы.

В сирийской провинции Хама продолжаются столкновения регулярных войск Сирийской Арабской Республики (САР) с исламистами из террористических группировок.

«Террористические организации постоянно нарушают режим прекращения огня, в том числе в районе Хамы», — сообщает источник в правительственных войсках САР.

В ответ на действия террористов был нанесен артиллерийский удар по их позициям на севере Хамы.

В последние несколько дней на севере провинции Хама усилилось противостояние регулярных войск САР с террористами из группировки «Джейш Аль-Изза». 10 ноября боевики пытались прорвать оборону САА на линии соприкосновения сил сторон. В ходе боев один из радикалов попал в окружение и совершил самоподрыв, прежде чем его успели взять в плен. Вечером джихадисты предприняли еще одну попытку нападения у населенного пункта Телль Малях, которая также была отбита.

11 ноября российские наблюдатели зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Напомним, в САР созданы четыре зоны деэскалации конфликта: Восточная Гута, север провинции Хомс, провинция Идлиб, части провинций Латакия, Хама, Алеппо, а также районы провинций Даръа и Эль-Кунейтра.

Как сообщала «Газета.ру», в минувшую субботу Папа Римский Франциск призвал к миру на Ближнем Востоке, прежде всего — в Сирии и Ираке.