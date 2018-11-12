Пасечник набирает 68,92% голосов на выборах главы ЛНР

Луганск, 12 ноября. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник набирает 68,92% голосов на выборах руководителя ЛНР.

Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 63% бюллетеней. За кандидата Олега Коваля проголосовали 16,35% пришедших участки для голосования, Наталью Сергун — 7,53%, Людмилу Руснак — 6,1%.

По словам председателя ЦИК республики Елены Кравченко, недействительными признаны чуть более 1% бюллетеней, явка на выборах руководителя республики и депутатов Народного совета составила 77%.

Как напоминает телеканал 360, на пост главы Луганской народной республики претендуют четыре кандидата. За 50 мест в парламенте борьбу ведут движения «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».

Добавим, что международные наблюдатели, работавшие на выборах в ЛНР, отметили, что голосование было честным и прозрачным, а также может послужить примером демократии для многих европейских государств.