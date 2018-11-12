Британия открыта для новых отношений с РФ — Мэй

Лондон, 12 ноября. В распоряжении журналистов оказались фрагменты речи, которую премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произнесет на банкете лорда-мэра Сити.

В понедельник, 12 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить с речью на банкете в Лондоне. Фрагменты текста, который произнесет Мэй, оказались в распоряжении журналистов частично они посвящены внешнеполитическому курсу Соединенного Королевства.

Так, Мэй в очередной раз отметит «международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил», однако, на это раз добавит, что «Британия открыта для новых отношений» с РФ.

Напомним, год назад в аналогичной речи на банкете лорда-мэра Сити Тереза Мэй назвала Россию «враждебно настроенной». На этот раз общее направление не особенно изменилось, но Мэй пригласит Москву сделать шаг в сторону улучшения отношений — на условиях, предложенных «международным сообществом».

Так, премьер-министр напомнит присутствующим об инциденте в Солсбери и подчеркнет, что Британия располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности к нему граждан РФ.

Напомним, в марте 2018 года британская сторона обвинила Россию в химической атаке. Отравление бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери вызвало международный скандал. Лондон обвинил Москву в применении химоружия на территории Великобритании. При этом каких-либо доказательств до сих пор не представлено. Однако в Британии использовали данный факт для высылки 23 российских дипломатов.

Напомнив о претензиях, предъявляемых к Российской Федерации, Мэй расскажет об условиях нормализации отношений между РФ, Британией и другими странами Европы.

«Не таких отношений с Россией мы хотим. Мы остаемся открытыми таким отношениям, при которых Россия прекратит нападения и будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН. Мы надеемся, что российское государство изберет этот путь. Если так будет, мы ответим соответствующим образом», — говорится в тексте выступления Мэй.

Впрочем, большая часть речи Терезы Мэй на банкете лорда-мэра Сити будет посвящена заверениям о том, что Британия сохранит тесные отношения со странами Евросоюза, несмотря на Brexit.

Как сообщали накануне «Известия», ЕС отклонил предложения Мэй по Brexit, касающиеся сохранения Лондоном членства в Таможенном союзе.