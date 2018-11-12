Сирия: курды возобновили операции против ИГИЛ

Дамаск, 12 ноября. Вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) возобновило операции против запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Об этом сообщили в пресс-службе SDF.

«Руководство SDF увидело необходимость в продолжении операций и достижении итоговой победы над ИГ»1, — утверждается в сообщении.

В заявлении указывается, что решение продолжить борьбу с террористами стало результатом длительных переговоров с союзниками и дипломатических усилий. Кроме того, «Сирийские демократические силы» заявили об аресте одного из лидеров ИГИЛ1 в Ракке.

Следует отметить, что силы SDF, пользуясь поддержкой США, контролируют районы на северо-востоке Сирии. Дамаск неоднократно заявлял о недопустимости нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал масштабную операцию против курдов. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.