Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку после гонки в Бразилии

Сан-Паулу, 12 ноября. Гонка на Гран-при Бразилии получила неожиданное продолжение, когда после финиша два пилота начали выяснять отношения в боксах.

Пилот австрийской команды «Red Bull» Макс Ферстаппен приговорен к двум дням общественных работ за потасовку, устроенную им в боксах после финиша гонки на Гран-при Бразилии.

На видео, опубликованном в Twitter, можно увидеть как Ферстаппен подошел к пилоту «Force India» Эстебану Окону и начал толкать того в грудь. Как стало известно позднее, причиной инцидента выступила ситуация, произошедшая в время гонки. На 27-м круге Окон атаковал Ферстаппена, после чего произошло столкновение и болид «Red Bull» развернуло.

Ферстаппена обвинили в нарушении Международного спортивного кодекса Международной автомобильной федерации (ФИА), он отработает два дня на общественных началах на мероприятиях ФИА.

Как сообщают «Известия», победителем Гран-при Бразилии стал британский пилот «Mercedes» Льюис Хэмилтон.