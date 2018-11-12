Alibaba поставила новый мировой рекорд продаж за один день
Пекин, 12 ноября. Новый мировой рекорд продаж за один день установила китайская компания Alibaba Group. Чтобы превзойти свое собственное достижение образца прошлого года, компании из Поднебесной понадобилось 15 часов и 49 минут.
По данным Bloomberg, наибольшей популярностью на площадке пользовались товары Xiaomi Corp., Apple Inc. и Dyson Ltd. Следует отметить, что новый рекорд продаж актуален при подсчете в национальной валюте. На протяжении последних месяцев юань ослабел по отношению к основным мировым валютам. Поэтому в долларовом эквиваленте прошлогоднее достижение превзойти не удалось.
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