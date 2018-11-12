«Это ужасно»: жители Норвегии высказались о поведении солдат НАТО во время учений Trident Juncture

Москва, 12 ноября. В ходе учений НАТО Trident Juncture жители Норвегии подали 442 жалобы на неподобающее поведение участвующих в них офицеров и солдат.

Незапланированные «неудачные вещи» во время учений НАТО Trident Juncture-2018 не ограничились автомобильными авариями, поломками боевых кораблей и затонувшим норвежским фрегатом — жители Норвегии подали почти 450 жалоб на «неподобающее» поведение солдат и офицеров Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Sputnik International.

Учения начались с масштабного разгула — в преддверии Trident Juncture американские солдаты высадились в Исландии, где «выпили все пиво» за один уикенд. Далее участники учений отметились в Норвегии, жители которой жалуются на то, что военные без зазрения совести справляли нужду вблизи общественных мест, таких как школы, детские сады и спортивные сооружения.

Впрочем, большинство из 442 жалоб, которые можно отнести к итогам Trident Juncture, касаются нанесения материального ущерба — они поступили от норвежцев, чьи участки и пастбища были повреждены бронетехникой и загрязнены «отходами человека».

«Это ужасно, и это вопрос общей порядочности. Теперь мы должны убирать за солдатами, которые облегчились здесь», — заявила майор Вооруженных сил Норвегии Марианна Бе, ответственная за защиту окружающей среды.

В ответ представитель НАТО Эйстейн Малкенес Кварвинг принес официальные извинения за незапланированные «неудачные вещи».

«Неудачные вещи» продолжились и после завершения учений. Так, солдаты НАТО силой заковали в наручники страдающего аутизмом 46-летнего мужчину всего лишь за то, что тот, как обычно, прогуливался возле здания, на время превращенного в казармы. Патрульные приказали ему остановиться, чего инвалид не сделал, вслед за этим последовал арест. Родственники пострадавшего заявили, что мужчина был «травмирован инцидентом».

Напомним, самые массовые за последние годы учения НАТО Trident Juncture прошли в европейском приполярье с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие около 50 тысяч человек из трех десятков стран. Учения «отметились» целым рядом инцидентов, в числе которых крупное ДТП с участием военных автомобилей, попавшие в шторм американские десантные корабли, две аварии на канадских фрегатах. «Вишенкой на торте» стало столкновение норвежского фрегата Helge Ingstad с танкером, в результате чего боевой корабль едва не отправился на дно, а весь экипаж пришлось эвакуировать.

Как пишет «Газета.ру», британские военные эксперты сомневаются, что учения были успешными и целесообразными. По их мнению, добиться желаемого, а именно — произвести впечатление на российскую сторону — не получилось, а наличие в России ядерного оружия превратило Trident Juncture в «посмешище».