Обман зрения: Порошенко заявил, что на самом деле он поговорил с Трампом в Париже

Париж, 12 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на самом деле у него был «короткий разговор» с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Париж. Глава Украины добавил, что в столице Франции он провел более 40 встреч.

«И вчера было краткое обсуждение с президентом США. По итогам этого обсуждения сегодня была встреча министра иностранных дел Климкина и государственного секретаря Помпео», — заверил украинский президент на брифинге для «Пятого канала».

Следует отметить, что визит в Париж на торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны ознаменовался для Порошенко неприятным инцидентом. Дональд Трамп поздоровался со всеми присутствующими, кроме Петра Алексеевича.

Эпизод запечатлен на видео. На кадрах видно, что украинский президент очень надеется на рукопожатие американского лидера. Тем более, что Трамп находился в непосредственной близости от главы Украины. Но рукопожатия не последовало.

Порошенко уже прокомментировал неприятный случай. Он обвинил журналистов во вранье и заявил, что на самом деле рукопожатие состоялось. Об этом писала RT.

Парижский конфуз политика активно обсуждают в социальных сетях. Многие россияне обратили внимание на «преданный как у щенка» взгляд Порошенко. Пользователи Сети посоветовали Петру Алексеевичу не огорчаться и использовать трюк его главного оппонента, Юлии Тимошенко.

Лидеру «Батькивщины» удалось первой из украинских политиков пообщаться с Трампом. Она застала нового хозяина Белого дома на выходе из уборной.