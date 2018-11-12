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Обман зрения: Порошенко заявил, что на самом деле он поговорил с Трампом в Париже

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Обман зрения: Порошенко заявил, что на самом деле он поговорил с Трампом в Париже

Париж, 12 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на самом деле у него был «короткий разговор» с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Париж. Глава Украины добавил, что в столице Франции он провел более 40 встреч.

«И вчера было краткое обсуждение с президентом США. По итогам этого обсуждения сегодня была встреча министра иностранных дел Климкина и государственного секретаря Помпео»,  — заверил украинский президент на брифинге для «Пятого канала».

Следует отметить, что визит в Париж на торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны ознаменовался для Порошенко неприятным инцидентом. Дональд Трамп поздоровался со всеми присутствующими, кроме Петра Алексеевича.

Обман зрения: Порошенко заявил, что на самом деле он поговорил с Трампом в Париже

Эпизод запечатлен на видео. На кадрах видно, что украинский президент очень надеется на рукопожатие американского лидера. Тем более, что Трамп находился в непосредственной близости от главы Украины. Но рукопожатия не последовало.

Порошенко уже прокомментировал неприятный случай. Он обвинил журналистов во вранье и заявил, что на самом деле рукопожатие состоялось. Об этом писала RT.

Парижский конфуз политика активно обсуждают в социальных сетях. Многие россияне обратили внимание на «преданный как у щенка» взгляд Порошенко. Пользователи Сети посоветовали Петру Алексеевичу не огорчаться и использовать трюк его главного оппонента, Юлии Тимошенко.

Обман зрения: Порошенко заявил, что на самом деле он поговорил с Трампом в Париже

Лидеру «Батькивщины» удалось первой из украинских политиков пообщаться с Трампом. Она застала нового хозяина Белого дома на выходе из уборной.

Автор: Сергей Свазовский
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