«Роскосмос» откажется от «Союза-ФГ» в следующем году

Москва, 12 ноября. В «Роскосмозе» заявили, что эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ» завершится примерно через год.

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил об отказе от эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ». В своем Twitter Рогозин сообщил, что последний запуск «Союза-ФГ» запланирован на конец 2019 года.

«В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — сообщил глава «Роскосмоса».

Как отметил Рогозин, в настоящее время на космодромах «Байконур» и «Плесецк» продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, при этом на «Байконуре» — в пилотируемом варианте с кораблем «Союз-МС».

Напомним, 11 октября нынешнего года произошла первая за 35 лет авария российского пилотируемого корабля. Ракета-носитель «Союз-ФГ» должна была доставить на Международную космическую станцию новый экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.

На 118-й секунде полета первая ступень ракеты-носителя не смогла отделиться, в результате чего членам экипажа пришлось эвакуироваться в спасательном модуле. Космонавты при посадке не пострадали.

Как сообщали «Известия», причиной аварии стал брак при установке датчика разделения первой и второй ступени, допущенный при сборке ракеты на космодроме Байконур.