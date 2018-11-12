«Взгляд щенка»: россияне высмеяли Порошенко, которому Трамп не пожал руку

Париж, 12 ноября. Россияне активно обсуждают конфуз президента Украины Петра Порошенко, которому лидер США Дональд Трамп демонстративно не пожал руку во время церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже.

Глава Украины попал в действительно неловкую ситуацию. Хозяин Белого дома подал руку всем окружавшим его людям, кроме Петра Алексеевича. В социальных сетях доминируют ироничные, и в то же время сочувственные комментарии.

Россияне отметили, что взгляд Порошенко был полон преданности и надежды.

«Этот взгляд щенка», — написал в Twitter Михаил Шатун.

Пользователь Надежда считает, что Трамп просто не хотел здороваться с «попрошайкой».

Да от попрошаек всегда сторонятся. А от наглых, подлых, продажных - тем более. Но Петя свою линию гнёт настойчиво. Ибо, плюй в глаза-божья роса. — Надежда (@6XRCB4bdc3RrrhW) November 11, 2018

Действительно, после «революции достоинства» Киев стал вечным должником. Накануне ради траншей Международного валютного фонда украинские власти пошли на очередное увеличение стоимости газа для населения, хотя бремя коммунальных услуг для украинцев и так непосильно.

По мнению пользователей, Порошенко остался за бортом истории.

Для шумеров это полный абзац. Порошенко за бортом истории. Не нажрался бы с горя. Смотрел щенячьим взглядом- и мне косточку и мне. Получил полный отлуп. — ЦоповСергей (@S_Tsopov) November 11, 2018

В социальных сетях также охотно шутили на «туалетную» тематику. Дело в том, что после победы Трампа на выборах президента США первой из украинских политиков удалось поговорить с новым американским лидером Юлии Тимошенко. Она подкараулила Трампа возле уборной. Теперь же в Сети советуют воспользоваться этой тактикой самому Порошенко.

Теперь надежда на парижский туалет ...:)) — Мазанов Александр (@Fantazyr2008) November 11, 2018

Ранее инцидент в Париже прокомментировал Петр Порошенко. Он обвинил журналистов во вранье и сказал, что на самом деле Трамп пожал ему руку. Об этом писала RT.