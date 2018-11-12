Выборы в ДНР: голоса почти посчитаны, лидеры определены 

Глава ЦИК Донецкой народной республики Ольга Позднякова ровно в 24.00 озвучила промежуточные итоги голосования на выборах главы и депутатов Народного совета, которые прошли 11 ноября 2018 года.

По ее словам, к полуночи обработано 27,19% бюллетеней со 149 избирательных комиссий. Среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует временно исполняющий главы республики Денис Пушилин, набравший 57,3% голосов. Роман Евстифеев набрал 8,5%, Владимир Медведев 7,8%, Роман Храменков 17,3%, а Елена Шишкина 9,1%.

На выборах депутатов Народного совета ДНР больше всего голосов набрало общественное движение «Донецкая республика». За ее представителей проголосовали 74,03% избирателей. За движение «Свободный Донбасс» отдали свои голоса 25,07% пришедших на выборы.



Ранее, в ходе брифинга, прошедшего в 21.00, Позднякова сообщила данные по явке на выборах, составившей 80,1%. Отвечая на вопрос Федерального агентства новостей (ФАН), она уточнила, что на выборы пришли 1 миллион 600 тысяч человек.