Пасечник набирает 70,4% после обработки 31% бюллетеней на выборах главы ЛНР

Луганск, 11 ноября. Леонид Пасечник набирает 70,4% после обработки 31% бюллетеней на выборах главы Луганской народной республики.

Действующий лидер ЛНР уверенно побеждает. После обработки почти трети бюллетеней в активе у Пасечника более 70% голосов.

«За Леонида Ивановича Пасечника — 70,42% избирателей», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Елена Кравченко.

Следует отметить, что выборы глав ДНР и ЛНР не признаются киевскими властями. В частности, президент Украины Петр Порошенко обратился к Соединенным Штатам, Канаде и Европейскому Союзу с призывом отреагировать на волеизъявление в Донбассе.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал усилить санкции против России. В схожем ключе высказалась и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Накануне RT сообщала о начале выборов в ДНР и ЛНР.