«Мы просто вынуждены»: в Кривом Роге на Украине из-за отсутствия тепла закрыли школы и детсады

Кривой Рог, 11 ноября. Школы и детские сады города Кривой Рог на Украине закрыли из-за отсутствия тепла. Об этом сообщают «Украинские новости».

Город обслуживает государственное предприятие «Криворожская теплоцентраль». Без тепла в населенном пункте остались 300 тысяч человек, что составляет немногим менее половины от общего числа горожан.

Местные власти отмечают, что закрытие детских садов и школ — вынужденная мера. Температура воздуха в учебных заведениях не превышает 14 градусов выше нуля. Как долго продлятся «каникулы» пока неясно.

«Мы просто вынуждены пойти на это шаг. Здоровье детей дороже всего. Максимальная температура в садиках достигает плюс 14 градусов», — сообщила начальник управления образования и науки горсовета Татьяна Крипак.

Уточняется, что в общей сложности без теплоснабжения остались 78 школ и 75 детских садов. Кроме того, не отапливаются 22 больницы, больше двух тысяч жилых домов и воинская часть.

Следует отметить, что после ухудшения отношений с Россией на Украине с наступлением холодов испытывают серьезные трудности. В прошлом году президент страны Петр Порошенко призвал соотечественников померзнуть. Он объявил акцию «Прикрути!», ставшую предметом насмешек на Украине и за ее пределами.

Одновременно были значительно повышены тарифы на коммунальные услуги для населения. Стоимость газа выросла почти в 12 раз. МВФ требует дальнейшего повышения тарифов.

Ранее Газета.ru сообщала об очередном повышении стоимости газа для украинского населения. Издание отмечает, что Киев был вынужден пойти на эту меры под давлением МВФ.