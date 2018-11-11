Двое бандитов уничтожены в ходе спецоперации в Чечне

Грозный, 11 ноября. Двое преступников уничтожены в ходе спецоперации в Урус-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщил источник в региональном управлении МВД.

Отмечается, что двое вооруженных злоумышленников 17 и 34 лет покинули свои жилища и представляли угрозу для местных жителей. Оперативники получили фотографии преступников и начали поиски. Мужчин удалось найти в районе села Мартан-Чу.

«При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем», — цитирует собеседника РИА Новости.

К настоящему моменту личности убитых не установлены.

20 марта 2018 года RT сообщала о ликвидации четырех боевиков в Чечне на границе с Ингушетией в результате спецоперации. Отмечается, что группировка бандитов была обнаружена в лесном массиве. Никто из правоохранителей не пострадал.