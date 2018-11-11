Наблюдатель из Южной Осетии: «Выборы в ДНР прошли хорошо и достойно!»

Выборы главы и депутатов Народного совета прошли 11 ноября 2018 года в Донецкой народной республике. Глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова, объявляя предварительные итоги голосования, сообщила, что явка по имеющейся на 21.00 информации с участков, составила 80,1%. При этом всего проголосовали 1 миллион 600 тысяч человек.

Как стало известно Федеральному агентству новостей (ФАН), за народным волеизъявлением следили наблюдатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе состоявшейся пресс-конференции иностранные гости говорили о высокой явке, а также о том, что голосование было честным и прозрачным и может послужить примером демократии для многих европейских государств, в которых власти делают всё возможное, чтобы замолчать сегодняшнее событие.

ФАН пообщался с международным наблюдателем из Южной Осетии Аланом Джуссоевым. По его словам, он и его коллеги из других стран осмотрели пять-шесть участков.

«Я первый раз в Донецкой народной республике. Безусловно, то, что я увидел на территории, меня впечатлило. Донецк, город, в свое время принимавший чемпионат Европы по футболу, тоже впечатлил» — заявил он.

Что же касается голосования, то внеочередные выборы главы ДНР, связанные со страшной трагедией, уже можно сказать, что состоялись.

«Очень хорошо, что были проведены эти выборы!», — уверен собеседник ФАН.

«Явка была высокая, — констатировал Джуссоев. – Люди, по крайней мере, на тех участках, которые мы посетили, были в отличном расположении духа, настроении, были отзывчивы. Особенно запомнился 335 участок. Глава местной участковой комиссии – идеальный руководитель, ее не стыдно было бы отправить в Европу, в Брюссель»

Джуссоев считает, что эти выборы дадут республике внутреннюю и внешнюю стабильность и бόльшую легитимность.

«Все, наверное, слышали заявления российских депутатов, а также международных наблюдателей, которые, задавались вопросом о признании ДНР и ЛНР. И они, и я уверены, что это признание будет! И это – не долгосрочная перспектива!» — заверил он собственного корреспондента ФАН.

Гость из Южной Осетии отметил, что сейчас необходимо в республиках усиливать структуру управления, заниматься экономикой и ни в коем случае нельзя забывать о безопасности.

«То, что произошло с покойным главой ДНР Александром Захарченко, говорит о неких проблемах в сфере безопасности, и эти проблемы надо решать. Примерно то же самое было в Южной Осетии с 2003 по 2008 года. Это была сплошная полоса терактов и различных провокаций. Все те условные дырки в системе безопасности, которые остались, надо закрывать. Только тогда население вздохнет и будет себя чувствовать гораздо комфортнее. Это очень много поменяет во внутриполитической жизни страны!», — объяснил Джуссоев.

Собеседник ФАН также обратил внимание на необходимость работы над имиджем республики.

«Надо себя показывать с позитивной стороны! – полагает он. — Надо показывать себя, позиционировать в мире. Нужно везде трубить о том, что выборы прошли достойно и хорошо, а они, действительно, прошли именно так!»

«Тут был наблюдатель из Греции, и он говорил о том, что Греция – это мать демократии, родина демократии. Демократия родилась в Греции! И вполне можно сказать, что ДНР, ЛНР, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская молдавская республика – как сыновья это родины. И они преуспели больше, чем родители. Хорошо, чтобы так называемые «родители» это увидели, поняли, приняли и восприняли как должное, как норму! Это, на мой взгляд, очень важно» — сказал Джуссоев.

Завершая разговор с корреспондентом ФАН, он добавил, что хотел бы еще приехать в ДНР, потому что это – его первое впечатление от республики, а со вторым и третьим приездом станет понятно, что пошло назад, что – вперед, а что – стоит на месте.

Напомним, что аналогичные выборы сегодня также прошли в Луганской народной республике.