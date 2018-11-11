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Кандидат от КПРФ Коновалов победил на выборах губернатора Хакасии

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Кандидат от КПРФ Коновалов победил на выборах губернатора Хакасии

Абакан, 11 ноября. Кандидат от Коммунистической партии (КПРФ) Валентин Коновалов одержал победу на выборах губернатора Хакасии. В пользу его кандидатуры во втором туре высказались более 100 тысяч избирателей, или 57,63% от общего числа голосовавших. Против Коновалова проголосовали почти 72 тысячи жителей Хакасии, что составляет 41,17% от общего числа голосов.

Следует отметить, что по итогам первого тура лучшие результаты показали Коновалов и действующий глава Хакасии Виктор Зимин. Однако Зимин вскоре снял свою кандидатуру. Как следствие, во втором туре был представлен лишь один кандидат — Валентин Коновалов. Для победы он должен был набрать не менее 50% голосов.

Ранее сообщалось, что по итогам единого дня голосования провластные кандидаты одержали победу в первом туре. Еще в двух регионах кандидаты от ЛДПР добились победы во втором туре.

Автор: Сергей Свазовский
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