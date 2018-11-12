В Крыму прокомментировали план Киева по «быстрой» декоммунизации полуострова

Москва, 11 ноября. Председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова ответила на план Киева по «быстрой и решительной» декоммунизации полуострова.

Она заявила, что подобные высказывания это «бред» и «фантазии больных людей» и они могут вызвать только смех. Пермякова отметила, что любые инициативы по переименованию объектов в республике должны исходить от жителей Крыма.

«Но пока таких предложений не поступало и вряд ли поступит», — заявила она.

Пермякова отметила, что Крым «развивается семимильными шагами».

«Мы должны сделать все для того, чтобы здесь было комфортно и жителям, и тем людям, которые приезжают к нам отдыхать», — заметила Пермякова в интервью RT.

Ранее власти Украины заявили, что намерены «быстро и решительно» провести декоммунизацию в Крыму. О планах Киева сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он отметил, что намеченные изменения смогут вступить в силу не раньше, чем полуостров снова перейдет под контроль Киева.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ в ходе проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики проголосовали за воссоединение. Жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали свой выбор в пользу России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».