Песков: Промедление со встречей Путина и Трампа ведет к росту дефицита доверия

Москва, 11 ноября. Промедление с организацией встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа создает условия для роста дефицита доверия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», Песков высказался за скорейшую встречу российского и американского лидеров. Он акцентировал внимание на проблеме недостатка доверия в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Промедление ведет к тому, что ситуация в плане, скажем так, дефицита доверия взаимного, что выражается и в военных маневрах и так далее… Дефицит, он только растет день ото дня», — заключил Песков.

Ранее Путин рассказал о своей беседе с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Париже. Глава российского государства позитивно оценил диалог с американским коллегой. Об этом писала Газета.ru.