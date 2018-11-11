Сирия: боевики четыре раза за сутки обстреляли окрестности Алеппо
Дамаск, 11 ноября. Незаконные вооруженные формирования четыре раза за сутки обстреливали окрестности города Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра ппримирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Отмечается, что, несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, боевики открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации, куда входит и Алеппо.
«Продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — заключил руководитель ЦПВС РФ.
Кроме того, на протяжении суток прошли очередные гуманитарные акции в провинции Дейр-эз-зор и Даръа. Нуждающиеся жителя получили в общей сложности 900 наборов продовольствия.
Накануне RT сообщала о гибели пяти военнослужащих САА в результате обстрела боевиков.