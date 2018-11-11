ВСУ открыли огонь по едва проголосовавшему Зайцево 

В Донецкой народной республике 11 ноября 2018 года состоялись выборы главы и депутатов Народного совета. Руководитель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, выступая перед журналистами объявила о том, что в этот день на избирательные участки пришли 1 миллион 600 тысяч человек.

Вместе с тем, ДНР, как и соседняя Луганская народная республика, продолжает оставаться «горячей точкой». В связи с тем, что в день голосования ожидались провокации со стороны формирований, подконтрольных Киеву, военнослужащие обоих государств проголосовали досрочно.

11 ноября избирательные участки открылись по всей ДНР – и в относительной благополучном центре Донецка, на его небезопасных окраинах, а также в прифронтовой Горловке. Также участки голосования были открыты в поселке Зайцево, находящемся на линии соприкосновения.

Федеральное агентство новостей (ФАН) посетило данный населенный пункт, один из участков, от которого до украинских позиций – меньше километра. Собственный корреспондент ФАН стал свидетелем того, как люди приходили голосовать целыми семьями, приезжали на личных автомобилях и общественном транспорте. На расположенной неподалеку автобусной остановки время от времени выходили местные жители и направлялись на избирательный участок.

«Страшно ли нам тут жить? Да страшно, конечно, вы о чем вообще спрашиваете?! Выборы для нас важно, потому что война ведь идет и когда нет главы республики, как-то тревожно, нужно же решать проблемы – мирные и не очень мирные. Тяжело безусловно, но мы, Бог даст, справимся» — заявила в беседе с собственным корреспондентом ФАН одна из выходивших с участка местных жительниц.

Согласно информации, озвученной вечером Ольгой Поздняковой, в течение всего дня военных провокаций со стороны ВСУ зафиксировано не было. Уже после того, как участки для голосования закрылись и начался подсчет голосов, мэр Горловки Иван Приходько написал о том, что противник нанес удар по многострадальному Зайцево.