Донецк, 11 ноября. Итальянский журналист Джульетто Кьезо считает, что итоги выборов в ДНР повлияет не только на судьбу молодой республики, но и судьбу всей Европы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Для меня сегодняшний день был особенно впечатляющим. Главным действующим лицом на сегодняшних выборах был народ - он мне показался уверенным, победившим, спокойным. Европейские государства сегодня не присутствовали здесь официально, и они будут придираться, но это неважно. Все, что происходило здесь сегодня, будет иметь очень большое значение для будущего вашей республики и Европы в целом», — сказал Джульетто Кьезо в комментарии корреспонденту ФАН.

Он также добавил, что сегодняшние выборы стали одним одно из самых важных событий в истории Донецкой народной республики. Кьезо выразил надежду, что несмотря на нынешнюю официальную позицию европейских государств, рано или поздно они признают ЛНР и ДНР.