Автобус протаранил остановку в Лондоне

Лондон, 11 ноября. Автобус в Лондоне протаранил остановку и несколько автомобилей. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек. 18 из них госпитализированы.

Установлено, что водитель управлял автобусом в нетрезвом состоянии.

«Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу», — сообщили в службе скорой помощи.

По предварительным данным, большинство пострадавших получили повреждения небольшой тяжести. Однако состояние 15-летней девушки медики оценивают как критическое.

«Двухэтажный автобус, выполнявший 198 рейсовый маршрут, столкнулся с легковым автомобилем, другим автобусом и с автобусной остановкой», — прокомментировали инцидент в Скотленд-Ярде.

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