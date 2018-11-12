Сирия новости 12 ноября 07.00: курды возобновили наступление в Дейр-эз-Зоре; «Ан-Нусра» провела рейды против ИГИЛ в Идлибе

Сирия, 12 ноября. Курды возобновили наступление в Дейр-эз-Зоре; «Ан-Нусра» провела рейды против ИГИЛ1 в Идлибе; ликвидирован полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: возобновили операцию против ИГИЛ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: убило 13 курдов в районе Хаджина.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряли полевого командира в Идлибе.

«Народное сопротивление восточных районов»: совершило очередную диверсию против курдов в Ракке.

Провинция Алеппо

Боевики, входящие в состав группировки «Файлак. аш-Шам», по неизвестной причине устроили перестрелки друг с другом в Африне. Об этом пишет Telegram-канал @mdadasham. Отмечается, что пока известно только об одном погибшем и семнадцати раненых джихадистах.

Как передает Telegram-канал @syriaalhadit, в Африне и Джандарисе прогремело два взрыва. Неизвестные подорвали самодельные взрывные устройства вблизи блокпостов группировок «Лива Султан Мурад» и «Файлак аш-Шам» соответственно. На текущий момент доподлинно известно о двух погибших боевиках, есть раненые.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии», по сообщению информагентства Reuters, возобновили операцию против «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зора. Ранее финальный этап операции «Буря Джазиры» был приостановлен в связи с обстрелами Турцией позиций SDF на севере Сирии. Однако, как объяснил в своем заявлении представитель SDF, наступление удалось возобновить благодаря «интенсивным контактам между руководством наших сил и международной коалиции, а также активных дипломатических усилий, направленных на разрядку кризиса в районе сирийско-турецкой границы».

В то же время из-за нападений боевиков «Исламского государства» на автомобильные колонны «Демократических сил Сирии» отряды курдов в районе «Хаджинского кармана» испытывают острую нехватку снабжения, передает Euphrates Post.

Террористы ИГИЛ, удерживающие город Хаджин, предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Эль-Бахры, атаковав позиции и патрульный автомобиль SDF. Об этом пишет Telegram-канал @monsser2. В ходе боев погибло свыше десяти боевиков курдских вооруженных формирований.

Источник в социальной сети Twitter (@Nidalgazaui) распространяет видео, на котором члены «Демократических сил Сирии» расстреливают якобы пленного террориста «Исламского государства», однако по информации местных источников расстрелянный курдами человек не был связан с ИГИЛ, а являлся простым мирным жителям. Стоит отметить, что это не первый случай убийства курдскими вооруженными формированиями гражданских лиц в Сирии.

Провинция Идлиб

Как сообщает Telegram-канал @aljisr, в районе города Хан-Шейхун был ликвидирован полевой командир террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 Абу Сулейман Харун.

По информации сирийского антиправительственного Twitter-канала @RisboLensky, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» провели серию рейдов против «спящих ячеек» «Исламского государства» в районе деревни Телль-Меннис, расположенной к югу от города Идлиб. Несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ было арестовано.

Как передает Telegram-канал @stepnews, боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана» в населенном пункте Кансафа имеют на вооружении ракеты для реактивных систем залпового огня, которые, по мнению источника, могут быть использованы джихадистами против сирийских правительственных. Не исключается, что боевики могут попытаться атаковать с помощью РСЗО российскую авиабазу «Хмеймим».

Провинция Ракка

Арабские ополчения действующие на севере Сирии провели очередную диверсию против курдских вооруженных формирований. По данным Telegram-канала @qweralpbcg54h7nmt999, «Народное сопротивление восточных районов» подорвало СВУ в населенном пункте Хатуния на западе провинции Ракка, в результате чего «Демократические силы Сирии» понесли потери ранеными и убитыми. Точное количество жертв уточняется. Данные действия спровоцировали рейд так называемых курдских сил безопасности «Асайиш» в населенном пункте Хадрия. Аналогичные мероприятия прошли в соседней провинции Хасака, в деревне Аль-Маликия. Всего, по информации источника, было арестовано семь человек арабской национальности.

Провинция Хасака

Как сообщает прокурдский источник в социальной сети Twitter @AzadiRojava, на военной базе США в Джиср аш-Шаддади прошел выпуск очередной партии новобранцев «Демократических сил Сирии». 50 подготовленных боевиков будут направлены для боев против «Исламского государства» в районе города Хаджин.

Неизвестные напали на патруль «Демократических сил Сирии» в районе населенного пункта Телль-Баарур, расположенного к северо-востоку от административного центра провинции. Как сообщает Euphrates Post, в ходе атаки было убито двое и ранено трое боевиков «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)