В Донецке озвучили предварительные итоги выборов

Предварительные итоги подведены на выборах главы и депутатов Народного совета Донецкой народной республики, которые прошли сегодня, 11 ноября 2018 года.

Перед журналистами выступила глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова. По её словам, обработка информации продолжается, однако, согласно предварительным итогам, явка составила 80,1%, что свидетельствует о большом интересе граждан к выборам. В ходе голосования было зафиксировано несколько нарушений, которые, впрочем, никак не могут повлиять на результаты.

Отвечая на вопрос Федерального агентства новостей (ФАН) относительно количества проголосовавших, Позднякова сообщила, что, хотя подсчет бюллетеней пока продолжается, по предварительной информации на 408 участков для голосования пришли 1 миллион 600 избирателей.

Что же касается военных провокаций со стороны воинских формирований, подконтрольных Киеву, то, по словам Поздняковой, во время проведения голосования они зафиксированы не были.

Вместе с тем, как стало известно, уже после закрытия избирательных участков противник нанес удар по многострадальному поселку Зайцево, окраине Горловки.

«Зайцево. Улица Полетаева 173 — горит. Прямое попадание снаряда», — сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Итоговый брифинг ЦИК ДНР пройдёт в полночь, уточнил собственный корреспондент ФАН.

Выборы главы и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. До окончательного подведения итогов народного волеизъявления временно исполняющим главы ДНР является Денис Пушилин, а ЛНР – Леонид Пасечник.