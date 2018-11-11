Сирия — как делается пропаганда: в Париже устроили фейковый митинг против «режима Асада»

Париж, 11 ноября. В день 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны в Париже прошла постановочная акция против официальных властей Сирии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал главный редактор проекта USA Really, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, немногочисленный пикет состоялся на площади Сен-Мишель, которая расположена в двух шагах от Собора Парижской Богоматери, где в это время проходила служба посвященная 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны.

Протестная акция собрала порядка 25 человек, большая часть из которых оказались французами. Участникам акции раздали флаги Сирии и плакаты с призывами остановить «страдания сирийского народа». Вялый пикет не вызвал интереса у гостей и жителей Парижа.

Уже к середине получасовой «протестной акции» один из ее участников явно устал, после чего сдал плакат и отправился по своим делам. Организаторы пикета явно рассчитывали на более многочисленную акцию, о чем свидетельствовало большое количество незадействованных знамен в напольной тумбе для флагов.

Ход акции фиксировался на видеокамеру, запись с которой, вероятнее всего, будет использоваться в качестве отчета о проделанной работе. Участники пикета периодически скандировали речовки и лозунги, а также поочередно выступали перед собравшимися.

Руководитель проекта USA Really обратился к французским правоохранителям с просьбой проверить законность пикета, после чего на место прибыли четыре сотрудника полиции. Однако координаторы акции предоставили правоохранителям документы, которые подтверждали, что митинг был согласован с властями Парижа.

При этом остается вопрос, почему мэрия Парижа посчитала возможным проведение подобной акции в день 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, участие в которой принимают лидеры более 70 государств. Кроме того, немало вопросов вызывает цель данного пикета, так как многие выступавшие не могли ясно сформулировать свои мысли и озвучивали информацию, которая была изложена в плакатах. Об этом также свидетельствует выступление одного из ораторов, который к концу мероприятия начал рассказывать собравшимся о ситуации в Чечне.

Кроме того, на митинге присутствовали плакаты, в которых упоминались президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также требования предоставить «свободу палестинскому и сирийскому народам». Малькевич также обратил внимание на низкий уровень организации мероприятия и абсолютное отсутствие СМИ, что наводит на мысли о заказном характере акции, целью которой является создание финансового отчета за полученный грант.