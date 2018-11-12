Сирия итоги за сутки на 12 ноября 06.00: ударами ВВС коалиции убито 10 жителей Хаджина, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок

Сирия, 12 ноября. Ударами ВВС международной коалиции убито 10 мирных жителей города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, в «Рукбане» погибли женщина и ребенок, курды арестовали двух гражданских в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, отразили атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме, готовятся к провокациям радикалов в Идлибе, обстреляли укрытия ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо и Хаме, наращивает присутствие на юге Идлиба.

«Джейш аль-Изза»: пыталась атаковать САА в Хаме.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: пополнила ряды детьми в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА в Алеппо.

Курды: арестовали двух мирных жителей Ракки, противостоят протурецким группировкам в районе Манбиджа.

Международная коалиция: нанесла удары по Хаджину, в результате чего погибло 10 гражданских.

Провинция Алеппо

Военный Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал о столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и «Сирийской свободной армией» (ССА) в районе населенного пункта Джазрая. Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал о боях между армией САР и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» в той же местности. Позже столкновения между САА и радикальными исламистами отмечались в окрестностях поселения Кафр Хамра. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Радикальные исламисты арестовали мирного жителя Кафр Хамры, сообщал один из источников на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now).

К северо-западу от Манбиджа отмечались перестрелки между протурецкими вооруженными формированиями и Демократическими силами Сирии (SDF). Информационное агентство Al-Masdar News писало, что подконтрольные Анкаре группировки атаковали позиции курдских отрядов в деревне Аль-Хамран.

Местный источник передавал в Telegram (@dorarsite), что в населенном пункте Аль-Атареб детонировало самодельное взрывное устройство. Данных о пострадавших не поступало.

Местный Twitter-канал (@merd_carduchian) писал, что боевики арестовали гражданского в Африне.

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что на трассе между населенными пунктами Мареа и Калджибрин обнаружено тело молодого человека, убитого джихадистами.

Военный Twitter-канал (@Westcudi) опубликовал фотографии закончивших подготовку новобранцев группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». На фото видно, что джихадисты используют в боях несовершеннолетних.

Провинция Хомс

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что иорданский пограничник открыл огонь по лагерю беженцев «Рукбан». По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибла женщина.

Также Twitter-канал (@Step_Agency) сообщал, что в поселении умер младенец из-за того, что его мать не получила квалифицированную медицинскую помощь во время родов.

Напомним, лагерь находится в 55-километровой зоне, подконтрольной армии США. Недавно представители ООН признали, что на территории «Рукбана» скрываются радикальные исламисты, которые используют беженцев как живой щит.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжили наносить удары по кварталам города Хаджин, передавал местный источник в провинции Дейр-эз-Зор на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). По сведениям Twitter-канала (@Breizhman1983), в результате одного из авианалетов сил возглавляемого США западного альянса погибло 10 мирных жителей населенного пункта.

В это время укрытия террористов «Исламского государства»1 в окрестностях Хаджина обстреливали правительственные войска. Об этом писал Telegram-канал (@nors2017). Напомним, данная часть региона находится под контролем курдских военизированных отрядов и международной коалиции. Ранее Демократические силы Сирии (SDF) и их союзники допустили захват ряда позиций радикалами ИГИЛ1.

В конце дня в населенном пункте Аль-Бусейра взорвался заминированный велосипед, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). Информации о пострадавших нет.

Провинция Даръа

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили гуманитарную помощь в военный госпиталь в населенном пункте Эс-Санамейн провинции Даръа. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HarbiehNadie).

Одновременно с этим информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в поселение Намир прибыл гуманитарный груз от Красного Креста. Продукты питания и предметы первой необходимости получили 400 семей.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) укрепляет позиции и готовится к возможным провокационным обстрелам со стороны радикальных исламистов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Об этом писало информационное агентство Al-Masdar News.

В это же время террористы «Ан-Нусры» наращивают свое присутствие в этой части региона, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MrRevinsky). Ранее к «Тахрир аш-Шам» присоединилось более 100 боевиков, действовавших на севере провинции.

Провинция Ракка

На территории провинции Ракка не прекращаются массовые задержания гражданских для дальнейшей принудительной мобилизации в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Местный источник передавал на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что члены курдского ополчения захватили в плен двух мирных жителей административного центра региона.

Также местные активисты посчитали, что за октябрь курдские радикалы убили 45 мирных жителей региона. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Информационное агентство Damascus Now сообщало, что на позициях SDF в населенном пункте Сулук прогремел взрыв. При детонации СВУ было убито пять членов курдских военизированных отрядов. Также «демократические силы» потеряли ряд боевиков в результате атак неизвестных в районах Назлят Шахада, Сиккат аль-Кытар, Сукн аш-Шаббаби.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на севере провинции Хама продолжались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Tasmin New Agency передавало, что боевики группировки «Джейш аль-Изза» пытались проникнуть в поселении Мхарде. По сведениям информационного агентства, бойцы армии Башара Асада отбили нападение джихадистов. Сообщается, что в ходе контратаки САА нейтрализовала несколько радикалов.

Также SOHR сообщал о продолжающихся столкновениях между сирийской армией и террористами «Тахрир аш-Шам» недалеко от Халфаи. Позже перестрелки между САА и «Джебхат ан-Нусрой» были зафиксированы в районе Мурека. Об этом писал Twitter-канал (@SyriawatanNews).

Кроме того, в ответ на очередную провокацию со стороны боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях города Аль-Латамина, сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc).

Ирак

Военный источник передавал в Telegram (@teamsmediawar_1), что банда террористов «Исламского государства» пыталась пробраться на территорию Ирака из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям автора публикации, отряд ополчения «Хашд аш-Шааби» предотвратил пересечение радикальными исламистами границы государств.

В Мосуле и его окрестностях продолжилась операция по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News писало, что к западу от города бойцы правительственных войск арестовали 23 члена террористической организации.

На территории провинции Мутанна прогремел взрыв, сообщало Iraqi News. В результате инцидента трое мирных жителей региона получили ранения.

ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AlArabiya_Eng). Сообщалось, что турецкие летчики уничтожили ряд укрытий курдских радикалов. Кроме того, авиаудары нейтрализовали 14 членов военизированных отрядов РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)