Сирия новости 11 ноября 22.30: САА укрепляет позиции на юге Идлиба, в Алеппо идут бои между протурецкими группировками и курдами

Сирия, 11 ноября. САА готовится к провокациям со стороны радикалов на юге Идлиба, в Алеппо идут бои между протурецкими группировками и курдами, в поселении Аль-Бусейра Дейр-эз-Зора прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме, готовятся к провокациям со стороны радикалов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: наращивает присутствие на юге Идлиба, ведет бои с САА в Хаме.

Курды: противостоят протурецким группировкам в районе Манбиджа.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Хаджину.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в окрестностях поселения Кафр Хамра. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

К северо-западу от Манбиджа отмечаются перестрелки между протурецкими вооруженными формированиями и Демократическими силами Сирии (SDF). Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что подконтрольные Анкаре группировки атаковали позиции курдских отрядов в деревне Аль-Хамран.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Аль-Бусейра взорвался заминированный велосипед, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky). Информации о пострадавших нет.

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 на территории поселения Хаджин, пишет местный Twitter-канал (@Step_Agency). Напомним, в результате одного из последних авианалетов сил возглавляемого США альянса погибло 10 мирных жителей города.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) укрепляет позиции и готовится к возможным провокационным обстрелам со стороны радикальных исламистов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Об этом пишет информационное агентство Al-Masdar News.

В это же время террористы «Ан-Нусры» наращивают свое присутствие в этой части региона, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MrRevinsky). Ранее сообщалось, что к «Тахрир аш-Шам» присоединилось более 100 боевиков, действовавших на севере провинции.

Провинция Хама

В ответ на очередную провокацию со стороны боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc).

Другой Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщает о перестрелках между правительственными войсками САР и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Мурека. Ранее столкновения между САА и радикалами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции отмечались недалеко от Халфаи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)