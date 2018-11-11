К управлению регионом не готов: эксперт прокомментировала итоги выборов в Хакасии

После обработки более 90% бюллетеней представитель КПРФ Валентин Коновалов набирает 57,61% голосов и становится главой Хакасии. Согласно данным ЦИК, против единственного кандидата на выборах проголосовали 41,25% избирателей. Данные размещены на сайте комиссии.

Как стало известно, к концу голосования на выборах главы республики явка составляла почти 41%, за 10 часов в регионе проголосовали чуть больше 150 тысяч избирателей. Однако, как считает независимый политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, снявшийся ранее с голосования глава региона Виктор Зимин, а также представители «Справедливой России» и «Партии Роста» Андрей Филягин и Александр Мяхар оставили Коновалова один на один с избирателями, «чтобы посмотреть, как КПРФ справится с выборами».

«Несмотря на победу, Коновалов показывает очень слабый результат. Не имея конкурентов, следовало бы ожидать большой явки, которая состояла бы из сторонников кандидата от КПРФ. Но что мы видим? 41% против него, а, как мы знаем, людей очень не просто убедить куда-то прийти и написать «я против кандидата Коновалова». И это, я подчеркну еще раз, при нулевой конкуренции», — говорит эксперт.

Более того, политтехнолог утверждает, что после победы, проголосовавшие за него жители Хакасии убедятся: кандидат не способен руководить таким сложным регионом. Отсутствие управленческого опыта очень быстро скажется на жизни республики и «от Коновалова начнут отворачиваться бывшие сторонники».

«Вскоре победа на выборах обернется для КПРФ настоящей проблемой: коммунисты, по сути, благополучно попали в ловушку «Единой России», и выбраться из нее будет сложно. Проблемы региона придется решать, а их очень много. И тут уже ответственность на других не перекинешь, да и все мы видели, как коммунисты относятся к электорату: тут вам и разборки на участках, и даже бездоказательные обвинения волонтеров», — продолжает политолог.

По словам Елисеевой, за два последних месяца можно было наблюдать, как власти кардинально изменили ситуацию в Хакасии в свою пользу.

«Два месяца назад кандидат от КПРФ выиграл у Виктора Зимина. Коммунисты также обещали, что во втором туре Коновалов наберет 75%, так как является «народным кандидатом». Но сейчас мы видим, что он набрал всего 57%, то есть жители Хакасии не поверили в выборы с одним кандидатом. Так что говорить о тотальной победе совсем не приходится. Хотя о чем речь — Коновалов остается один на один с регионом, к управлению которым абсолютно не готов. Остается пожалеть жителей Хакасии», — заключила Елисеева.

Напомним, во втором туре выборов на пост главы Хакасии баллотировался единственный кандидат — представитель КПРФ Валентин Коновалов. При этом в бюллетенях было только две графы — «за» и «против». Для победы коммунистов Коновалову было необходимо набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.