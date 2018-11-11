Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович атаковал женщин и цветочный бизнес. «Историк» предложил отказаться от празднования 8 Марта. Сказать решительное «нет» тортикам и цветам. Аргументация самая серьезная — «шоб не как у москалей». В общем, теперь это цветы и тортики зла.

«Все больше украинцев понимают, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором», — заявил глава института.

Поняли, прониклись, только об этом и толкуют. Когда платежка за газ приблизительно равна зарплате, в голове крутится одна мысль: уж не отпраздновал ли я какой-нибудь праздник вместе с россиянами? Не согрешил ли? И где здесь ближайшая церковь Константинопольского патриархата?

8 Марта: без цветов, зато с правами

Запрет Вятровича не носит абсолютный характер. Праздновать можно, однако подходить к этому делу нужно со всей серьезностью.

«Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества», — сказал «ученый».

Что ж, нет худа без добра. Патриотичные украинские мужчины могут неплохо сэкономить. Наивные женщины затаятся в ожидании тех самых «тортиков и букетиков», которые презрел Вятрович.

Но вместо приевшихся банальностей получат замечательный сюрприз. Мол, «Дорогая, мы должны серьезно поговорить о твоих правах». Лекция о Социалистической партии Америки, Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, Кларе Цеткин и Восьмом конгрессе Второго Интернационала — это ли не предвестники жаркого секса?

И даже не думай отчаиваться, если столкнулся с непониманием любимого человека. Смело цитируй Ульяну Супрун.

«Борьба против гендерной дискриминации — важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией, — написала американка и перечеркнула злополучные цветы на Facebook».

Если и это не помогло - c'est la vie. А заодно и сherchez la (новую) femme.

14 октября: «защита» Отечества от детей, стариков и женщин

От неуемной энергии патриотов страдают не только девушки. Новые власти фонтанируют идеями. День защитника Украины с 2014 года полагается праздновать 14 октября, а не 23 февраля, как было во времена «проклятого совка». Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Дата приурочена к несколькими событиям, среди которых и основание Украинской повстанческой армии (УПА1 — часть Организации украинских националистов (ОУН) — запрещенная в России организация).

Киевские власти называют УПА «борцами за независимость страны». Школьные учебники повествуют о героической борьбе националистов с фашистской Германией и Советским Союзом. Но с реальностью эта мифология имеет мало общего. Сотрудничество УПА с Третьим Рейхом — доказанный факт. Об этом свидетельствуют немецкие, советские документы, а также документы самих украинских националистов.

Согласно оценке политолога университета Оттавы Ивана Кочановского, не менее 46% руководителей УПА в ходе Великой Отечественной служили в полиции, батальонах «Нахтигаль» и «Роланд», дивизии СС «Галичина», в рядах местных администраций, или в военных и разведывательных школах Третьего рейха.

В «активе» ОУН и УПА масштабные операции по «чистке», «борьбе с нежелательными элементами». Только за лето 1943 года националисты убили около 36 тысяч мирных жителей Волыни. Большую часть их жертв составили женщины, старики и дети. Такие вот «герои».

День Победы: власти противятся, украинцы — празднуют

Костью в горле у киевских властей стоит 9 Мая. «Патриоты» усиленно пытаются очернить подвиг советских людей. Владимир Вятрович мечтает об отмене Дня Победы.

«И 9 мая, как общегосударственный праздник, который отмечается помпезно в виде разного рода прославления милитаризма — это элемент этого российского имперского мифа», — сказал глава института национальной памяти.

Активно продвигается альтернативный праздник — День памяти, который киевские власти хотят праздновать 8 мая «вместе со всем цивилизованным миром». Не беда, что «цивилизованный мир» сопротивлялся фашистской Германии дни и часы, а советские войны — почти четыре года. Именно Советский Союз сломал хребет чудовищному злу ценой многих миллионов жизней. Все это не важно. Главное — угодить хозяевам.

Заметим, что, несмотря на гонения власти и произвол националистов, День Победы собирает все больше людей в Одессе, Харькове, Киеве и других городах страны.

Статус Рождества: все сложно

Украинское православие переживает нелегкие дни. Сначала верующих атаковали с католического фланга. Праздничным и выходным днем стало 25 декабря. Седьмое января чудом уцелело. Такое решение нельзя назвать неудачным с учетом значительного числа последователей католической церкви на Украине. Другое дело, что законодательные изменения подавались под явно враждебным «соусом».

Власти занимались откровенным стравливанием населения по религиозному признаку. Вот что говорил по этому поводу председатель Верховной рады Андрей Парубий.

«Считаю чрезвычайно важным и символическим празднование Рождества Христова и введение исходного и 25 декабря, и 7 января. Освобождаемся из московской ментальной оккупации и возвращаемся в семью свободных народов мира», — сказал первый в мире спикер парламента со справкой.

Теперь же 7 января может столкнуться с более серьезной атакой. Украинские раскольники при поддержке власти пытаются увести Украину все в том же направлении — «гэть від Москви». Матерью-церковью Киев и неканонические церковные структуры теперь считают Константинополь. А Фанар празднует Рождество вместе с католиками, то есть 25 декабря.

Судьба еще одного традиционного праздника зависла в неизвестности. Как и cудьба Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.