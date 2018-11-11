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Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

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Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович атаковал женщин и цветочный бизнес. «Историк» предложил отказаться от празднования 8 Марта. Сказать решительное «нет» тортикам и цветам. Аргументация самая серьезная — «шоб не как у москалей». В общем, теперь это цветы и тортики зла.

«Все больше украинцев понимают, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором», — заявил глава института.

Поняли, прониклись, только об этом и толкуют. Когда платежка за газ приблизительно равна зарплате, в голове крутится одна мысль: уж не отпраздновал ли я какой-нибудь праздник вместе с россиянами? Не согрешил ли? И где здесь ближайшая церковь Константинопольского патриархата?

8 Марта: без цветов, зато с правами

Запрет Вятровича не носит абсолютный характер. Праздновать можно, однако подходить к этому делу нужно со всей серьезностью.

«Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества», — сказал «ученый».

Что ж, нет худа без добра. Патриотичные украинские мужчины могут неплохо сэкономить. Наивные женщины затаятся в ожидании тех самых «тортиков и букетиков», которые презрел Вятрович.

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Но вместо приевшихся банальностей получат замечательный сюрприз. Мол, «Дорогая, мы должны серьезно поговорить о твоих правах». Лекция о Социалистической партии Америки, Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, Кларе Цеткин и Восьмом конгрессе Второго Интернационала — это ли не предвестники жаркого секса?

И даже не думай отчаиваться, если столкнулся с непониманием любимого человека. Смело цитируй Ульяну Супрун.

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

«Борьба против гендерной дискриминации — важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией, — написала американка и перечеркнула злополучные цветы на Facebook».

Если и это не помогло - c'est la vie. А заодно и сherchez la (новую) femme.

14 октября: «защита» Отечества от детей, стариков и женщин

От неуемной энергии патриотов страдают не только девушки. Новые власти фонтанируют идеями. День защитника Украины с 2014 года полагается праздновать 14 октября, а не 23 февраля, как было во времена «проклятого совка». Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Дата приурочена к несколькими событиям, среди которых и основание Украинской повстанческой армии (УПА1 — часть Организации украинских националистов (ОУН) — запрещенная в России организация).

Киевские власти называют УПА «борцами за независимость страны». Школьные учебники повествуют о героической борьбе националистов с фашистской Германией и Советским Союзом. Но с реальностью эта мифология имеет мало общего. Сотрудничество УПА с Третьим Рейхом — доказанный факт. Об этом свидетельствуют немецкие, советские документы, а также документы самих украинских националистов.

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Согласно оценке политолога университета Оттавы Ивана Кочановского, не менее 46% руководителей УПА в ходе Великой Отечественной служили в полиции, батальонах «Нахтигаль» и «Роланд», дивизии СС «Галичина», в рядах местных администраций, или в военных и разведывательных школах Третьего рейха.

В «активе» ОУН и УПА масштабные операции по «чистке», «борьбе с нежелательными элементами». Только за лето 1943 года националисты убили около 36 тысяч мирных жителей Волыни. Большую часть их жертв составили женщины, старики и дети. Такие вот «герои».

День Победы: власти противятся, украинцы — празднуют

Костью в горле у киевских властей стоит 9 Мая. «Патриоты» усиленно пытаются очернить подвиг советских людей. Владимир Вятрович мечтает об отмене Дня Победы.

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

«И 9 мая, как общегосударственный праздник, который отмечается помпезно в виде разного рода прославления милитаризма — это элемент этого российского имперского мифа», — сказал глава института национальной памяти.

Активно продвигается альтернативный праздник — День памяти, который киевские власти хотят праздновать 8 мая «вместе со всем цивилизованным миром». Не беда, что «цивилизованный мир» сопротивлялся фашистской Германии дни и часы, а советские войны — почти четыре года. Именно Советский Союз сломал хребет чудовищному злу ценой многих миллионов жизней. Все это не важно. Главное — угодить хозяевам.

Заметим, что, несмотря на гонения власти и произвол националистов, День Победы собирает все больше людей в Одессе, Харькове, Киеве и других городах страны.

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Статус Рождества: все сложно

Украинское православие переживает нелегкие дни. Сначала верующих атаковали с католического фланга. Праздничным и выходным днем стало 25 декабря. Седьмое января чудом уцелело. Такое решение нельзя назвать неудачным с учетом значительного числа последователей католической церкви на Украине. Другое дело, что законодательные изменения подавались под явно враждебным «соусом».

Цветы и тортики зла: украинских женщин атаковал неуемный Вятрович

Власти занимались откровенным стравливанием населения по религиозному признаку. Вот что говорил по этому поводу председатель Верховной рады Андрей Парубий.

«Считаю чрезвычайно важным и символическим празднование Рождества Христова и введение исходного и 25 декабря, и 7 января. Освобождаемся из московской ментальной оккупации и возвращаемся в семью свободных народов мира», — сказал первый в мире спикер парламента со справкой.

Теперь же 7 января может столкнуться с более серьезной атакой. Украинские раскольники при поддержке власти пытаются увести Украину все в том же направлении — «гэть від Москви». Матерью-церковью Киев и неканонические церковные структуры теперь считают Константинополь. А Фанар празднует Рождество вместе с католиками, то есть 25 декабря.

Судьба еще одного традиционного праздника зависла в неизвестности. Как и cудьба Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Свазовский
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