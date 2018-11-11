С Украиной нам не по пути: прифронтовая Горловка сделала свой выбор

Горловка, 11 ноября. Выборы главы и депутатов Народного совета продолжаются в Донецкой народной республике. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на участке для голосования в прифронтовой Горловке, расположенном в лицее «Мечта».



Как и на других участках в ДНР, здесь также проводилась ярмарка, лотерея и праздник для детей. Также была организована уникальная выставка монет и денежных купюр Российской империи, СССР и Российской Федерации. Осмотрев участок, корреспондент ФАН не нашел никаких нарушений. Обращает на себя внимание высокая явка. Предварительные итоги выборов будут объявлены в 21.00.



Одна из местных жителей, отказавшаяся говорить с нами на камеру, в частной беседе отметила, что выборы — это важное событие в жизни республики, и большинство горловчан воспринимают их как еще один шаг к укреплению независимости ДНР. По мнению женщины, выбор, сделанный в 2014 году, остается неизменны и это — курс на дальнейшее сближение с РФ.

«С Украиной нам не по пути уж точно!» — уверена она.

Что же касается военной ситуации, то в этот день она была относительно спокойна. Корреспондент ФАН не заметил какой бы то ни было активности воинских формирований, подконтрольных Киеву.



Отметим, что выборы главы и депутатов Нарсовета проходят одновременно в Донецкой и Луганской народных республиках. Сейчас временно исполняющим главы ДНР является Денис Пушилин, а ЛНР — Леонид Пасечник.