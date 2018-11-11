Депутаты Госдумы рассказали о ходе выборов в ДНР

Донецк, 11 ноября. Депутаты Госдумы РФ дали высокую оценку проведенным в ДНР выборам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы посетили сегодня порядка пяти участков. Хочу сказать, что выборы прошли в соответствии с конституцией и законодательством ДНР. Отличительной особенностью стала большая явка на выборах», — рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Он также добавил, что в течение дня на всех участках наблюдался одинаково большой поток избирателей и огромные очереди.