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Депутаты Госдумы рассказали о ходе выборов в ДНР

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Депутаты Госдумы рассказали о ходе выборов в ДНР

Донецк, 11 ноября. Депутаты Госдумы РФ дали высокую оценку проведенным в ДНР выборам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы посетили сегодня порядка пяти участков. Хочу сказать, что выборы прошли в соответствии с конституцией и законодательством ДНР. Отличительной особенностью стала большая явка на выборах», — рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Он также добавил, что в течение дня на всех участках наблюдался одинаково большой поток избирателей и огромные очереди.

Депутаты Госдумы рассказали о ходе выборов в ДНР

«Каждый из нас впечатлен той активностью, которая существует на территории ДНР. Мы посетили не только Донецк, но и Макеевку, Ясиноватую, Горловку, Новоазовск. Для меня это родная территория», — рассказал депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий.

Автор: Анастасия Вальдамирова
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