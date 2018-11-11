Полностью изолированы: в Европе захотели узнать правду о Донбассе

Донецк, 11 ноября. Международные наблюдатели в Донецкой народной республике рассказали о том, что, несмотря на изоляцию в европейских СМИ темы Донбасса, граждане Европейского союза все равно хотят знать больше информации о происходящем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Аккаунты многих из нас в соцсетях и на Facebook просто взрываются — любое видео из ДНР в течение двух часов набирает более тысячи просмотров. Люди просят больше фото, информации — они хотят знать правду», — рассказал глава горсовета Квакенбрюка (Германия) Андреас Маурер.

Итальянский журналист Джульетто Кьезо, в свою очередь, заверил, что как главный редактор одного из итальянских телеканалов будет транслировать ряд репортажей из ДНР — тема Донбасса вопреки информационному вакууму в Европе интересна ее простым гражданам.