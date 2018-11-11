Немецкий политик поразился реакцией ветеранов на выборах в ДНР 

Донецк, 11 ноября. Глава горсовета Квакенбрюка (Германия) Андреас Маурер был поражен реакцией ветеранов Великой Отечественной войны на выборах в Донецкой народной республике, в связи с чем принес извинения за прошлое от лица своей страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Маурер акцентировал внимание на том, что выборы в ДНР соответствовали не только законодательству республики, но и международным стандартам.

«Меня очень тронуло сегодня кое-что в первую очередь как человека, а не как наблюдателя. На этих избирательных участках были пожилые люди, которые пережили страсти войны, причем не только этой, но и Второй мировой. Они подходили к нам, немцам, и со слезами на глазах говорили: «Мы хотим жить в мире, это наш выбор и наше решение!». Для меня как для человека и представителя Германии было тяжело, потому что моя страна и Франция были причастны к госперевороту в Киеве», — рассказал Маурер.

Он считает, что Германия во многом несет ответственность за все происходящее в Донбассе, и намерен поднимать этот вопрос в правительстве.